"Я, допустим, каждого здесь уважаю и всегда остановлюсь, поговорю. Если сам к этому расположен, если есть настроение. В тот момент, наверное, вы видели, что я был расстроен. Тем, что команда проиграла. И в целом своим игровым временем. И сразу сказал, что не буду отвечать. Но журналисты, когда выкрикивали, это была чистой воды провокация", - приводит слова Тикнизяна "Известия".
27 июля после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Динамо" и "Локомотивом", который завершился победой бело-голубых со счётом 3:1, журналист "Известий" Алексей Фомин спросил у защитника "железнодорожников", какой выберет игровой номер в "Спартаке". В ответ на это 25-летний футболист сборной Армении заявил, что журналист ведёт себя как дурачок и попросил его уважительнее относится к футболистам. О возможном переходе Тикнизяна в "Спартак" 26 июля сообщил инсайдер Иван Карпов.
Наир является воспитанником петербургского футбола. С 14 лет занимался в московском ЦСКА. В 22 года был куплен "Локомотивом" за 5,5 млн евро. Выступает за сборную Армении, в составе которой провёл 12 матчей.
Тикнизян - о перепалке с журналистом из-за вопроса о "Спартаке": это была чистой воды провокация
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о случившейся после матча с "Динамо" во 2-м туре РПЛ перепалке с журналистом из-за вопроса о "Спартаке".
Фото: Михаил Зимин / "Матч ТВ"