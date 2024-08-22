- Проще ли будет "Спартаку" одолеть "Зенит" без Глушенкова и Вендела? Стабильная команда строит свою игру независимо от футболистов, которые пропускают матч по каким-то причинам. У питерцев есть два равноценных состава, и каждый может заменить отсутствующего игрока. Да, это ключевые футболисты, но у "Зенита" есть скамейка, чтобы полноценно заменить Глушенкова и Вендела, - передаёт слова Ширко "Евро-Футбол.Ру".
24 августа на петербургской "Газпром Арене" пройдёт матч 6 тура Российской премьер-лиги между местным "Зенитом" и московским "Спартаком". В составе сине-бело-голубых в матче не примут участия атакующий хавбек Максим Глушенков и бразильский полузащитник Вендел, которые ранее получили тяжёлые травмы.
В текущем сезоне на счету Глушенкова 9 голов и 1 результативный пас в 7 матчах во всех турнирах, Вендел в 6 играх во всех турнирах отметился 1 забитым мячом и 8 голевыми передачами.
Ширко: у "Зенита" есть скамейка, чтобы полноценно заменить Глушенкова и Вендела со "Спартаком"
Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко высказал мнение по поводу отсутствия в матче 6 тура РПЛ с красно-белыми ключевых игроков "Зенита" - Максима Глушенкова и Вендела.
Фото: ФК "Зенит"