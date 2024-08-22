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Источник: "Спартак" заинтересован в центральном защитнике из Южной Африки

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Московский "Спартак" заинтересован в 27-летнем центральном защитнике клуба из чемпионата ЮАР "Кайзер Чифс" Спиве Мсиманго.
Фото: Gallo Images
По информации источника, красно-белые уже давно следят за этим футболистом, но стороны навряд ли успеют закрыть сделку в это летнее трансферное окно. Однако, всё можно измениться в пользу московского клуба, если будет сделано выгодное предложение, которое ускорит переговоры.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость южноафриканца в 1,2 миллиона евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Soccer Laduna.

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