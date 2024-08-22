По информации источника, красно-белые уже давно следят за этим футболистом, но стороны навряд ли успеют закрыть сделку в это летнее трансферное окно. Однако, всё можно измениться в пользу московского клуба, если будет сделано выгодное предложение, которое ускорит переговоры.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость южноафриканца в 1,2 миллиона евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: Soccer Laduna.
Источник: "Спартак" заинтересован в центральном защитнике из Южной Африки
Московский "Спартак" заинтересован в 27-летнем центральном защитнике клуба из чемпионата ЮАР "Кайзер Чифс" Спиве Мсиманго.
Фото: Gallo Images