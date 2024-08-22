"Судя по тому, что я уже видел, "Зенит" - сильнейший клуб российской лиги и один из лучших на континенте. Они вкладывают большие деньги в классных футболистов, которые делают разницу на поле. Этот "Зенит" мог бы спокойно конкурировать с любой командой Европы", - сказал Гальдамес.
Чилиец недавно переехал в российский чемпионат, перейдя в самарский клуб из аргентинского "Годой-Крус", до этого 25-летний защитник выступал за чилийский клуб "Эспаньола". В Российской Премьер-Лиги Гальдамес принял участие в трех матчах и сделал одну голевую передачу, которая помогла команде взять первые очки в сезоне.
В первом туре РПЛ "Зенит" разгромил "Крылья Советов" со счетом 4:0. На данный момент самарцы занимают 14-е место с тремя набранными очками, сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 13 баллов.
Источник: "Чемпионат"
Новичок "Крыльев" Гальдамес: "Зенит" мог бы спокойно конкурировать с любой командой Европы
Новичок "Крыльев Советов" чилийский защитник Томас Гальдамес сопоставил уровень "Зенита" с европейскими командами.
Фото: "Чемпионат"