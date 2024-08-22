"К сожалению, ЦСКА становится середняком. Быть может, у клуба есть проблемы с деньгами, но ведь надо действовать, чтобы клуб постоянно боролся за место в топ-3 РПЛ. Должна же быть ответственность! А по итогу сейчас получается, что никто ни за что не отвечает. Непонятные трансферы и непонятная позиция", - сказал Масалитин.
В прошлом сезоне ЦСКА под руководством российского тренера Владимира Федотова занял шестое место в чемпионате России, команда набрала 48 очков, показав наихудший результат среди московских клубов. Руководство приняло решение расстаться с Федотовым, вместо него пригласили сербского специалиста Марко Николича. В текущем сезоне ЦСКА набрал 7 очков после пяти туров и сейчас располагается на седьмой строчке в таблице. В 6-м туре "армейцы" примут на своем поле дебютанта РПЛ тольяттинский "Акрон".
Источник: "Советский спорт"
Экс-армеец Валерий Масалитин: к сожалению, ЦСКА становится середняком
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о развитии и перспективах армейского клуба.
Фото: ЦСКА