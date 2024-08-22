"Не хочется сглазить, но по пока трансфер Барко оправдывает ожидания. Эсекьель похож на игрока, который сможет заменить Промеса. Он не боится брать игру на себя, всегда старается обострить атаку передачей и обладает высоким уровнем индивидуального мастерства", - заявил Тарханов.
Атакующий полузащитник Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" в летнее трансферное окно. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 14 миллионов евро. В первых 4-х матчах в РПЛ аргентинец оформил 2+3 по системе гол+пас и вместе с коста-риканским нападающим Манфредом Угальде является самым результативным игроком команды в сезоне.
Нидерландский вингер Квинси Промес покинул московский "Спартак" в летнее трансферное окно после истечения срока контракта. В последние полгода контракта Промес не принимал участия в матчах красно-белых. Футболист был арестован в аэропорту Дубая и не смог воссоединиться с командой после зимней паузы.
Источник: "РБ Спорт"
Тарханов: Барко похож на игрока, который может заменить Промеса в "Спартаке"
Российский тренер Александр Тарханов оценил игру новичка "Спартака" Эсекьеля Барко.
Фото: официальный сайт "Спартака"