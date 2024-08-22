Матчи Скрыть

Тарханов: Барко похож на игрока, который может заменить Промеса в "Спартаке"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Александр Тарханов оценил игру новичка "Спартака" Эсекьеля Барко.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Не хочется сглазить, но по пока трансфер Барко оправдывает ожидания. Эсекьель похож на игрока, который сможет заменить Промеса. Он не боится брать игру на себя, всегда старается обострить атаку передачей и обладает высоким уровнем индивидуального мастерства", - заявил Тарханов.

Атакующий полузащитник Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" в летнее трансферное окно. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 14 миллионов евро. В первых 4-х матчах в РПЛ аргентинец оформил 2+3 по системе гол+пас и вместе с коста-риканским нападающим Манфредом Угальде является самым результативным игроком команды в сезоне.

Нидерландский вингер Квинси Промес покинул московский "Спартак" в летнее трансферное окно после истечения срока контракта. В последние полгода контракта Промес не принимал участия в матчах красно-белых. Футболист был арестован в аэропорту Дубая и не смог воссоединиться с командой после зимней паузы.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Тарханов Эсекьель Барко Спартак Квинси Промес Российские трансферы Ривер Плейт
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится