"Шансы были бы, если Вендел и Глушенков играли, но в условиях их отсутствия шансы "Спартака" на положительный исход увеличиваются. Перед каждой игрой у практически любой команды есть шансы на победу. Тем более это два наших топ-клуба", - сказал Бушманов.
В эту субботу, 24 августа, "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, главным арбитром назначили Виталия Мешкова. За сине-бело-голубых из-за травм не смогут сыграть лучший бомбардир Максим Глушенков и лучший ассистент бразильский полузащитник Вендел. В турнирной таблице петербургский клуб занимает первое место, набрав 13 очков, красно-белые располагаются на четвёртой строчке с 10-ю набранными баллами.
Источник: Metaratings
Бушманов: без Глушенкова и Вендела шансы "Спартака" на положительный исход в матче с "Зенитом" увеличиваются
Бывший тренер "Спартака" Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между "Зенитом" и красно-белыми.
Фото: ФК "Зенит"