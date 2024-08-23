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Бушманов: без двух ведущих игроков "Зенит" не будет играть в атаку против такого "Спартака"

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Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче красно-белых с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" пока не готов играть с позиции силы, все-таки команда еще строится. В одной игре бой "Зениту" они способны дать, но команда Семака последние шесть лет становилась чемпионом. Мне кажется, что "Зенит" сыграет осторожно, Семак достаточно рациональный тренер. Без двух ведущих игроков он не будет играть в атаку против такого "Спартака", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".

Завтра, 24-го августа, петербургский "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак" в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 17:30 по московскому времени. После 5-ти сыгранных туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 13-ю очками, команда Деяна Станковича располагается на 5-й строчке и имеет на три очка меньше.

Напомним, что в матче 5-го тура чемпионата России нападающий "Зенита" Максим Глушенков получил травму руки и перенес операцию. Сергей Семак заявил, что игрок не сможет принять участие в матче с красно-белыми. На данный момент Глушенков является лучшим бомбардиром чемпионата России в текущем сезоне.

Спартак Зенит Евгений Бушманов
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