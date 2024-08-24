"Хороший форвард. Не могу сказать, что прям сильный, но добротный. Его часто пытались сравнивать с Дзюбой. Но для меня такие параллели ни в какие ворота не лезут. Дзюба на голову сильнее. Да даже на две. Во всем. Понятно, что я имею в виду то время, когда Артем играл в «Зените», был в форме", - приводят слова Орещука "СЭ".
Александру Соболеву 27 лет. Выступал за такие клубы, как "Томь", "Крылья Советов", "Енисей", "Спартак". На профессиональном уровне нападающий принял участие в 250 матчах, в которых забил 104 гола и отдал 38 голевых передач. В составе сборной России на счету форварда 15 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
Артёме Дзюбе 36 лет. Выступал за такие клубы, как "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит", "Арсенал" (Тула), "Локомотив". На профессиональном уровне нападающий принял участие в 602 матчах, в которых забил 217 голов и отдал 116 голевых передач. В составе сборной России на счету форварда 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 15 голевых передач.
Орещук: Дзюба на две головы сильнее Соболева
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук дал оценку нападающему московского "Спартака" Александру Соболеву.
Фото: РФС