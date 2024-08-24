"Я, честно, не в курсе, как у них прошла трансферная кампания. Да, ушли Миранчук, Глушенков, а тот же Жемалетдинов мало играл в последнее время. Не слежу я за "Локомотивом" с той целью, чтобы определить, стал он сильнее или слабее. Мы готовимся к конкретно игре, вот и всё. Я могу про "Ростов" сказать, стал он сильнее или слабее, но точно не про "Локомотив", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Завтра, 25-го августа, московский "Локомотив" примет на своем поле "Ростов" в 6-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. После 5-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 12 очков, подопечные Валерия Карпина идут 7-ми с 8-ю набранными очками.
Напомним, что в летнее трансферное окно московский "Локомотив" покинули: голкиперы Маринато Гильерме и Даниил Худяков, защитники Станислав Магкеев и Дмитрий Рыбчинский, полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, а также нападающие Артем Дзюба и Максим Глушенков.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о московском "Локомотиве"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался об игровой форме московского "Локомотива".
Фото: ФК "Ростов"