"Соболев может многое потерять, если не перейдет в "Зенит". Угальде уже забивает и заслуживает место в основном составе. Лучше было бы, если бы Соболев остался в "Спартаке", так как это принесло бы пользу и клубу, и самому игроку", - цитирует Семшова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в ближайшее время может перейти в петербургский "Зенит", сообщалось, что петербуржцы могут заплатить за игрока 10-12 миллионов евро. На данный момент форвард отстранен от тренировок с основной командой и занимается индивидуально. В текущем сезоне Соболев сыграл за красно-белых лишь в одном матче - во встрече 1-го тура с "Оренбургом" (0:2).
Семшов: Соболев может многое потерять, если не перейдет в "Зенит"
Фото: ФК "Спартак"