"Многие говорят, что это была премьера спектакля "Отцы и дети" в постановке домашнего театра. Не знаю. Но если это так, то небесталанно, но немножко переиграли (улыбается). "Зенит" — чемпион!", - цитирует Миллера "Матч ТВ".
Вчера, 24-го августа, петербургский "Зенит" на своем поле сыграл вничью с московским "Спартаком" со счетом 0:0. На 62-й минуте встречи петербуржцы остались в меньшинстве, после того, как защитник Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку.
После 6-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 14-ю набранными очками, красно-белые располагаются на 4-й строчке и имеют на три очка меньше.
Миллер - о матче "Зенит" - "Спартак": многие говорят, что это была премьера спектакля "Отцы и дети"
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер прокомментировал матч 6-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" (0:0).
Фото: ФК "Зенит"