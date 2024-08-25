"Первые 5–8 минут матча мы проспали. Мы неуверенно вошли в игру. Со временем команда стала играть лучше. Думаю, ребята провели хороший матч на высоком уровне в плане прессинга, игры с мячом. К сожалению, не реализовали моменты. Надо принимать такие поражения. Не всегда выигрывает команда, которая играет лучше", - цитирует Личку "Матч ТВ".
Сегодня, 25-го августа, команда Марцела Лички уступила на своем поле "Краснодару" в 6-м туре чемпионата России со счетом 0:1. Единственным забитым мячом отличился защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна, переправивший мяч в свои ворота после удара нападающего южан Са в первом тайме.
После 6-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками в своем активе. В следующем туре бело-голубые сыграют на выезде с "Оренбургом", который занимает 12-е место с 5-ю набранными очками.
Личка - о поражении "Краснодару": не всегда выигрывает команда, которая играет лучше
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о поражении "Краснодару" в матче 6-го тура РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Динамо"