"Сделка еще не закрыта", - приводит слова агента "СЭ".
Напомним, в воскресенье, 25 августа, центральный нападающий "Аргентинос Хуниорс" Лусиано Гонду подтвердил свой переход в стан "Зенита" из Санкт-Петербурга.
Игрок выступает за "Аргентинос Хуниорс" с 2023 года. В 38 матчах за команду он записал на свой счет 14+5 по системе гол плюс пас. На прошедших Олимпийских играх в Париже 23-летний Гонду принял участие в четырех матчах за национальную сборную Аргентины и забил один мяч.
Агент сообщил, что сделка по переходу Гонду в "Зенит" еще не закрыта
Агент Густаво Гони, представляющий интересы форварда "Аргентинос Хуниорс" Лусиано Гонду, рассказал, на каком этапе находится сделка по переходу его клиента в "Зенит".
Фото: archysport.com