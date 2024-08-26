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Агент сообщил, что сделка по переходу Гонду в "Зенит" еще не закрыта

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Агент Густаво Гони, представляющий интересы форварда "Аргентинос Хуниорс" Лусиано Гонду, рассказал, на каком этапе находится сделка по переходу его клиента в "Зенит".
Фото: archysport.com
"Сделка еще не закрыта", - приводит слова агента "СЭ".

Напомним, в воскресенье, 25 августа, центральный нападающий "Аргентинос Хуниорс" Лусиано Гонду подтвердил свой переход в стан "Зенита" из Санкт-Петербурга.

Игрок выступает за "Аргентинос Хуниорс" с 2023 года. В 38 матчах за команду он записал на свой счет 14+5 по системе гол плюс пас. На прошедших Олимпийских играх в Париже 23-летний Гонду принял участие в четырех матчах за национальную сборную Аргентины и забил один мяч.

Лусиано Гонду Зенит Российские трансферы
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