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Джикия: у меня есть право выбора, и я выбираю

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Бывший игрок московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал, почему до сих пор находится в статусе свободного агента.
Фото: "Матч ТВ"
"С чем связано то, что я так долго нахожусь без клуба? С тем, что у меня есть право выбора, и я выбираю", - приводит слова Джикии "РБ Спорт".

Этим летом центральный защитник Георгий Джикия покинул состав московского "Спартака", за который играл с 2017 года, в связи с истечением контракта. 30-летний игрок находится в статусе свободного агента.

Вчера, 25 августа, завершился 6-й тур российской Премьер-лиги. По его итогам столичный "Локомотив" обошел "Зенит" и поднялся на первую строчку в турнирной таблице. "Краснодар" обыграл "Динамо" и расположился на третьем месте.

Георгий Джикия
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