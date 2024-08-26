"С чем связано то, что я так долго нахожусь без клуба? С тем, что у меня есть право выбора, и я выбираю", - приводит слова Джикии "РБ Спорт".
Этим летом центральный защитник Георгий Джикия покинул состав московского "Спартака", за который играл с 2017 года, в связи с истечением контракта. 30-летний игрок находится в статусе свободного агента.
Вчера, 25 августа, завершился 6-й тур российской Премьер-лиги. По его итогам столичный "Локомотив" обошел "Зенит" и поднялся на первую строчку в турнирной таблице. "Краснодар" обыграл "Динамо" и расположился на третьем месте.
Джикия: у меня есть право выбора, и я выбираю
Бывший игрок московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал, почему до сих пор находится в статусе свободного агента.
Фото: "Матч ТВ"