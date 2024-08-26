"Сборная Таиланда — хорошая команда. Видел её, когда она играла со сборной Китая. Сильнее ли на голову наша сборная этих соперников? Не знаю, посмотрим", - цитирует Слуцкого "РИА Новости".
Напомним, что сборная России сыграет с национальными командами Таиланда и Вьетнама 5-го и 7-го сентября соответственно, обе встречи пройдут во Вьетнаме.
В марте национальная команда России одержала домашнюю победу над Сербией в товарищеском матче, который проходил на стадионе московского "Динамо", со счетом 4:0. В июне подопечные Валерия Карпина на выезде с таким же счетом одержали победу над Белоруссией, матч проходил на олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.
Слуцкий: не знаю, сильнее ли сборная России Таиланда и Вьетнама
Главный тренер китайского "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий высказался об уровне сборных Вьетнама и Таиланда.
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