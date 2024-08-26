"Готов ли "Локомотив" бороться с "Зенитом" за чемпионство? Почему бы и нет? Время покажет. Тут не угадаешь, футбол такая вещь, что сегодня все хорошо, а завтра - не очень. Все еще в стадии разгона, хотя позади уже пятая часть чемпионата", - сказал Билялетдинов.
После шести туров РПЛ московский "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице. Благодаря победе в последней игре против "Ростова" (3:2) "железнодорожники" обогнали петербургский "Зенит", в активе команды 15 очков, сине-бело-голубые набрали 14 баллов. "Краснодар" и московское "Динамо" располагаются на третьей и четвертой строчке, заработав по 12 очков. В 7-м туре "Локомотив" примет на своем поле "быков", "Зенит" в гостях сыграет с "Пари НН", динамовцы встретятся на выезде с "Оренбургом".
Источник: "РБ Спорт"
Ринат Билялетдинов: готов ли "Локомотив" бороться с "Зенитом" за чемпионство? Почему бы и нет?
Российский тренер Ринат Билялетдинов оценил шансы "Локомотива" конкурировать с "Зенитом" за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"