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Черчесов вызвал защитника "Зенита" Нуралы Алипа в сборную Казахстана

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Центральный защитник "Зенита" Нуралы Алип вызван в сборную Казахстана для участия в международных матчах, которые пройдут в сентябре.
Фото: ФК "Зенит"
Тренерский штаб сборной Казахстана во главе Станислава Черчесова определил футболистов для участия в сентябрьских международных матчах. В список вошел центральный защитник петербургского клуба Нуралы Алип, сообщили в официальном Telegram-канале сине-бело-голубых.

На счету Алипа 33 игры за национальную команду и один ассист. Казахстан проведет две встречи в Лиге наций УЕФА против сборных Норвегии и Словении.

Напомним, Алип перешел в "Зенит" зимой 2023 года из казахстанского "Кайрата".

Нуралы Алип Сборная Казахстана
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