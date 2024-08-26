Тренерский штаб сборной Казахстана во главе Станислава Черчесова определил футболистов для участия в сентябрьских международных матчах. В список вошел центральный защитник петербургского клуба Нуралы Алип, сообщили в официальном Telegram-канале сине-бело-голубых.
На счету Алипа 33 игры за национальную команду и один ассист. Казахстан проведет две встречи в Лиге наций УЕФА против сборных Норвегии и Словении.
Напомним, Алип перешел в "Зенит" зимой 2023 года из казахстанского "Кайрата".
Черчесов вызвал защитника "Зенита" Нуралы Алипа в сборную Казахстана
Центральный защитник "Зенита" Нуралы Алип вызван в сборную Казахстана для участия в международных матчах, которые пройдут в сентябре.
Фото: ФК "Зенит"