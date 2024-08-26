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"Зенит" представит Гонду 27 августа

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев анонсировал представление петербургским клубом новичка команды Лусиано Гонду.
Фото: FotoBaires
"Завтра в филармонии", - цитирует Медведева "РИА Новости".

Ранее Медведев сообщил, что аргентинский нападающий уже находится в Санкт-Петербурге и проходит медосмотр.

По информации СМИ, "Зенит" выкупит 23-летнего форварда у "Архентинос Хуниорс" за 12 млн евро и подпишет с ним 4-летний контракт. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста молодёжной сборной Аргентины составляет 10 млн евро. В составе "Архентинос Хуниорс" нападающий за последний год принял участие в 38 матчах, в которых заработал 14+5 по системе "гол+пас".

Александр Медведев Лусиано Гонду Российские трансферы Зенит
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