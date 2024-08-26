"Завтра в филармонии", - цитирует Медведева "РИА Новости".
Ранее Медведев сообщил, что аргентинский нападающий уже находится в Санкт-Петербурге и проходит медосмотр.
По информации СМИ, "Зенит" выкупит 23-летнего форварда у "Архентинос Хуниорс" за 12 млн евро и подпишет с ним 4-летний контракт. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста молодёжной сборной Аргентины составляет 10 млн евро. В составе "Архентинос Хуниорс" нападающий за последний год принял участие в 38 матчах, в которых заработал 14+5 по системе "гол+пас".
"Зенит" представит Гонду 27 августа
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев анонсировал представление петербургским клубом новичка команды Лусиано Гонду.
Фото: FotoBaires