"Мне хотелось бы как минимум двух игроков до конца трансферного окна. Этими вопросами занимается клуб. Не буду говорить, на какие позиции. Помимо желаний есть возможности, можем мы забрать тех или иных игроков или нет. Мы сейчас посмотрим на состав — если удастся добавить некоторых новых игроков, то будет хорошо", - цитирует Личку "Матч ТВ".
В это межсезонье московское "Динамо" заключило контракт со свободным агентом 32-летним вратарём Андреем Лунёвым и приобрело за 1,7 млн евро у марокканского клуба "Раджа" 21-летнего нападающего Эль-Мехди Маухуба. При этом команду покинули Фёдор Смолов, Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Владислав Карапузов. После 6-го тура "Динамо" с 12 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.
Тренер "Динамо" Личка рассказал о желании усилить команду до конца трансферного окна
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал о своих пожеланиях относительно усиления команды за счёт трансферов.
Фото: Алексей Филиппов / "РИА Новости"