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Коста: меня очень хорошо приняли в "Краснодаре", поэтому быстро адаптировался к частым длинным поездкам

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Защитник "Краснодара" Диего Коста рассказал об адаптации в российском клубе.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Конечно, в России все перелёты и поездки достаточно длинные. Но также было в Бразилии, когда мы играли большое количество матчей. Меня очень хорошо приняли в "Краснодаре", поэтому очень быстро адаптировался к частым длинным поездкам", - цитирует Косту "Чемпионат".

Центральный защитник Диего Коста перебрался в "Краснодар" в летнее трансферное окно. За его трансфер бразильскому "Сан-Паулу" было заплачено 7.5 миллиона евро. На старте сезона 25-летний футболист принял участие в 6-ти матчах чемпионата России и 1 раз появился на поле в матче Кубка страны.

Контракт Диего Косты с "Краснодаром" рассчитан до лета 2029-го года. В клубе он заменил перешедшего в "Атлетико Минейро" Хуниора Алонсо. "Краснодар" после 6-ти туров занимает 3-е место в турнирной таблице с 12-ю очками в активе.

Краснодар Диего Коста Российские трансферы
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