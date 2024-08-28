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Экс-игрок "Спартака" Инсаурральде: у Гонду есть все качества для того, чтобы вписать своё имя в историю "Зенита"

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Экс-игрок "Спартака" Хуан Инсаурральде высказался о новичке "Зенита" Лусиано Гонду.
Фото: ФК "Зенит"
"Меня немного удивило включение Гонду в состав сборной Аргентины на Олимпийские игры во Франции. Но и там он себя хорошо проявил. Думаю, на Олимпиаде на него и обратил внимание "Зенит". Считаю, это отличный вариант для Лучо. Надеюсь, он и в России оправдает ожидания. У него есть все качества для того, чтобы вписать своё имя в историю "Зенита", - цитирует Инсаурральде "Чемпионат".

Вчера, 27-го августа, петербургский "Зенит" объявил о переходе нападающего Лусиано Гонду из "Аргентинос Хуниорс". В 2024 году нападающий отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 21-м матче во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 10 миллионов евро, контракт форварда с петербургским клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028. Нападающий является игроком сборной Аргентины до 23-х лет и представлял национальную команду на прошедшей Олимпиаде в Париже.

После 6-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков.

Спартак Зенит Лусиано Гонду
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