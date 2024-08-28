"До перехода в "Спартак" его не знал, но это качественный игрок", - цитирует слова Волка "Чемпионат".
Бразильский нападающий перешел в московский клуб в июле этого года. За это время он успел провести 6 матчей в официальных турнирах без результативных действий.
Напомним, что в рамках 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России московский "Спартак" уступил на своем поле махачкалинскому "Динамо" со счетом 0:1. Единственным голом с пенальти отметился Гамид Агаларов.
Давид Волк: Виллиан Жозе - качественный игрок
Фото: ФК "Спартак"