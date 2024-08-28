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Давид Волк: Виллиан Жозе - качественный игрок

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Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк оценил игру новичка "Спартака" Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
"До перехода в "Спартак" его не знал, но это качественный игрок", - цитирует слова Волка "Чемпионат".

Бразильский нападающий перешел в московский клуб в июле этого года. За это время он успел провести 6 матчей в официальных турнирах без результативных действий.

Напомним, что в рамках 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России московский "Спартак" уступил на своем поле махачкалинскому "Динамо" со счетом 0:1. Единственным голом с пенальти отметился Гамид Агаларов.

Динамо Мх Спартак Виллиан Жозе Кубок России
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