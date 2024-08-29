"ЦСКА - это клуб с большими традициями и амбициями. Это клуб, который должен претендовать только на самые высокие места. Конечно, в течение сезона бывают и поражения, и ничьи, но я надеюсь, что команда будет ставить перед собой самые высокие цели, как и "Зенит", "Спартак", "Динамо" и "Локомотив". Конечно, хочется, чтобы ЦСКА твердо и основательно шёл в тройке лучших команд страны", - сказал Газзаев.
После шести туров чемпионата ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков, армейцы под руководством сербского специалиста Марко Николича одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Ближайшие соперники - московский "Спартак", находящийся на пятой строчке с 11-ю набранными очками, "Динамо" и "Краснодар" идут на четвертом и третьем месте, набрав по 12 баллов. В Кубке России красно-синие располагаются на второй позиции в своей группе, набрав пять очков по итогам трех игр.
Источник: Metaratings
Газзаев: хочется, чтобы ЦСКА твердо и основательно шёл в тройке лучших команд страны
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективе армейской команды в Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости