По информации источника, "армейцы" интересуются нападающим "Ростова" Егором Голенковым. Отмечается, что ЦСКА на данный момент изучает возможность осуществления этого трансфера, официального предложения "Ростову" пока не делалось.
В нынешнем сезоне чемпионата России 25-летний форвард провел 6 матчей, забил 1 гол и 1 раз ассистировал партнеру. Его контракт с донским клубом действует до 31 декабря 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.
"Ростов" под руководством Валерия Карпина в этом сезоне РПЛ провел 6 матчей и набрал 8 очков, клуб занимает 8-ю строчку в турнирной таблице. ЦСКА с 10 баллами идет на шестом месте.
Источник: "РБ-Спорт"
"РБ Спорт": нападающий "Ростова" Голенков заинтересовал ЦСКА
Московский ЦСКА находится в поиске усиления атакующей линии.
Фото: ФК "Ростов"