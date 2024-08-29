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"РБ Спорт": нападающий "Ростова" Голенков заинтересовал ЦСКА

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Московский ЦСКА находится в поиске усиления атакующей линии.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, "армейцы" интересуются нападающим "Ростова" Егором Голенковым. Отмечается, что ЦСКА на данный момент изучает возможность осуществления этого трансфера, официального предложения "Ростову" пока не делалось.

В нынешнем сезоне чемпионата России 25-летний форвард провел 6 матчей, забил 1 гол и 1 раз ассистировал партнеру. Его контракт с донским клубом действует до 31 декабря 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

"Ростов" под руководством Валерия Карпина в этом сезоне РПЛ провел 6 матчей и набрал 8 очков, клуб занимает 8-ю строчку в турнирной таблице. ЦСКА с 10 баллами идет на шестом месте.

Источник: "РБ-Спорт"

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