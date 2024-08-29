"Я Сергея Карасева знаю лично давно, мы как-то летели в одном самолете. Ну, я знаю, человек профессиональный, мне казалось, что человек честный, порядочный. Но все видели, вся страна, что это чистый пенальти. Ну, извинись, тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ.
А знаете, что удивительно, мы подали протест, и судейская коллегия не могла найти еще одного человека, чтобы проголосовать, что Карасев был неправ. Понимаю, что с судьями бороться бесполезно, хотя, почему бы и нет…", - цитирует Степашина "Комсомольская Правда".
Напомним, что московское "Динамо" уступило "Краснодару" на своем поле в матче 5-го тура чемпионата России со счетом 0:1. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил пенальти в ворота южан после контракта в штрафной полузащитника "быков" Александра Черникова и Диего Лаксальта.
После 6-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 12 набранных очков. В следующем туре бело-голубые сыграют на выезде с "Оренбургом".
Команда Мурада Мусаева благодаря победе над бело-голубыми поднялась на третью строчке и имеет 12 набранных очков. В 7-м туре Российской Премьер-Лиги южане сыграют в гостях с московским "Локомотивом".
В "Динамо" обратились к арбитру Карасеву: извинись, скажи, что ты был не прав
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин высказался о работе арбитра Сергея Карасева в матче 6-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:1).
Фото: РПЛ