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Отец Кузяева: Далер всегда с большим желанием ездит в сборную, независимо от того, где ему играть

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Адьям Кузяев, отец полузащитника "Гавра" Далера Кузяева, высказался о вызове игрока в сборную России.
Фото: GETTY IMAGES
"Честно говоря, я очень занят своей работой в ФК "Север", поэтому в последнее время не общался с Далером и точно не знаю о его маршруте. Но единственное могу сказать, что Далер всегда с большим желанием ездит в сборную, независимо от того, где ему играть", - цитирует Кузяева "РБ Спорт".

Полузащитник французского "Гавра" Далер Кузяев попал в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с национальной командой Вьетнама и Таиланда - встречи пройдут в сентябре, во Вьетнаме.

В прошлом сезоне российский полузащитник провел за французский клуб во всех турнирах 33 матча и отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 8 миллионов евро. Кузяев провел за национальную команду России 50 матчей и записал на свой счет два забитых гола.

Далер Кузяев Сборная России Гавр
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