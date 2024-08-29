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"Чемпионат": Александр Соболев завершил прохождение медосмотра перед трансфером в "Зенит"

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Нападающий "Спартака" Александр Соболев успешно прошел медосмотр перед переходом в "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в ближайшее время станет игроком "Зенита". Как сообщает "Чемпионат", Соболев успешно прошел медосмотр в Санкт-Петербурге.

Ранее факт нахождения футболиста "Спартака" в Санкт-Петербурге и прохождения им медосмотра подтвердил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

В текущем сезоне на счету Соболева 1 матч в РПЛ в составе "Спартака". После 1-го тура нападающий был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых.

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