Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в ближайшее время станет игроком "Зенита". Как сообщает "Чемпионат", Соболев успешно прошел медосмотр в Санкт-Петербурге.
Ранее факт нахождения футболиста "Спартака" в Санкт-Петербурге и прохождения им медосмотра подтвердил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.
В текущем сезоне на счету Соболева 1 матч в РПЛ в составе "Спартака". После 1-го тура нападающий был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых.
"Чемпионат": Александр Соболев завершил прохождение медосмотра перед трансфером в "Зенит"
Фото: "Чемпионат"