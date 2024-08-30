Журналист Карпов: Семак не хотел видеть Соболева в "Зените", тренеру игрока навязало руководство

Журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер " Зенита " Сергей Семак не хотел видеть нападающего Александра Соболева в своей команде.

Фото: ФК "Зенит"

"Семак не хотел видеть Соболева в "Зените": тренеру игрока навязало руководство. Богданыч перечить не стал и смирился. Хотя в частных беседах утверждал, что Дельфин ему не нужен", - написал Карпов своем Telegram-канале.



Журналист также привел другую версию, по которой Семак как раз был не против приобретения Соболева. Ранее в СМИ писали, что Александр прилетел в Санкт-Петербург, чтобы пройти медосмотр для перехода в петербургский клуб, сообщалось, что футболист успешно прошел все необходимые процедуры.