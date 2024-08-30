"Этот матч вошел в историю клуба. Это такая прочитанная страница истории, которая останется в памяти болельщиков навсегда (...). Верю, что когда-нибудь российский клуб сможет повторить этот успех и выиграть Суперкубок. Это по силам, а сейчас просто такая обстановка. Понятно, что сейчас труднее оценивать уровень, потому что мы не играм в международных турнирах", - сказал Радченко.
Вчера, 29 августа, прошло ровно 16 лет как петербургский клуб впервые среди российских клубов стал обладателем Суперкубка Европы. В решающем матче "Зенит", который тогда возглавлял Дик Адвокат, обыграли "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона со счетом 2:1. Голами в составе сине-бело-голубых отличились Павел Погребняк и Мигель Данни. В 2008 году петербургский клуб также одержал победу в Кубке УЕФА, в финале петербуржцы обыграли шотландский "Рейнджерс" 2:0, забитыми мячами отличились Константин Зырянов и Игорь Денисов.
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Радченко: верю, что когда-нибудь российский клуб сможет повторить успех "Зенита" и выиграть Суперкубок
Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Радченко вспомнил победу сине-бело-голубых в Суперкубке УЕФА в 2008 году.
Фото: ФК "Зенит"