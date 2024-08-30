Напомним, клуб с берегов Невы объявил о подписании долгосрочного контракта с форвардом сегодня, 30 августа. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 10 миллионов евро.
- А почему бы и не спеть нам? - написал экс-игрок красно-белых.
Соболев выступал за "Спартак" с зимы 2020 года, перейдя из "Крыльев Советов". За это время он провел за столичную команду 140 матчей во всех турнирах, 58 раз поразил ворота соперников и сделал 32 ассиста на партнеров. Вместе с красно-белыми он выиграл Кубок России в 2022 году.
В нынешнем сезоне Соболев лишь однажды появлялся на поле в составе "Спартака" - это случилось в конце июля в матче 1-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:2). После этого футболист был отстранен от работы с основным составом команды.
Александр Соболев в соцсетях отреагировал на переход в "Зенит"
Нападающий сборной России Александр Соболев в своих социальных сетях впервые опубликовал пост после подписания контракта с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"