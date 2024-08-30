Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
19:30
ТориноНе начат
Интер
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
21:45
СтрасбургНе начат

Александр Соболев в соцсетях отреагировал на переход в "Зенит"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий сборной России Александр Соболев в своих социальных сетях впервые опубликовал пост после подписания контракта с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"
Напомним, клуб с берегов Невы объявил о подписании долгосрочного контракта с форвардом сегодня, 30 августа. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 10 миллионов евро.

- А почему бы и не спеть нам? - написал экс-игрок красно-белых.

Соболев выступал за "Спартак" с зимы 2020 года, перейдя из "Крыльев Советов". За это время он провел за столичную команду 140 матчей во всех турнирах, 58 раз поразил ворота соперников и сделал 32 ассиста на партнеров. Вместе с красно-белыми он выиграл Кубок России в 2022 году.

В нынешнем сезоне Соболев лишь однажды появлялся на поле в составе "Спартака" - это случилось в конце июля в матче 1-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:2). После этого футболист был отстранен от работы с основным составом команды.

Александр Соболев Спартак Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится