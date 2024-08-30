"В связи с допущенными спортивным директором ФК «Оренбург» Дмитрием Андреевым нарушениями ст. ст. 8, 10, 101, 15 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Дмитрию Андрееву санкции в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 (три) года, из них 1 (один) год, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, и 2 (два) года – условной спортивной санкцией", - сообщает пресс-служба РФС.
Напомним, что спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:3) негативно высказался о работе судейской бригады. После 6-ти сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 5 набранных очков. В 7-м туре чемпионата России оренбуржцы примут на своем поле московское "Динамо".
Дмитрий Андреев занимает должность спортивного директора "Оренбурга" с 2020 года. Ранее функционер принес извинения за свои высказывания.
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев отстранен от футбольной деятельности на три года
Комитет по этике отстранил от любой футбольной деятельности спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева.
Фото: ФК "Оренбург"