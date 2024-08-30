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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев отстранен от футбольной деятельности на три года

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Комитет по этике отстранил от любой футбольной деятельности спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева.
Фото: ФК "Оренбург"
"В связи с допущенными спортивным директором ФК «Оренбург» Дмитрием Андреевым нарушениями ст. ст. 8, 10, 101, 15 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Дмитрию Андрееву санкции в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 (три) года, из них 1 (один) год, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, и 2 (два) года – условной спортивной санкцией", - сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, что спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:3) негативно высказался о работе судейской бригады. После 6-ти сыгранных туров команда Давида Деограсии занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 5 набранных очков. В 7-м туре чемпионата России оренбуржцы примут на своем поле московское "Динамо".

Дмитрий Андреев занимает должность спортивного директора "Оренбурга" с 2020 года. Ранее функционер принес извинения за свои высказывания.

Оренбург Дмитрий Андреев
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