"Действительно ли Луна переходит в "Химки"? Да, аренда на один год", - цитирует представителя агентства "Все Про Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник калининградской "Балтики" Диего Луна в ближайшее время перейдет в подмосковные "Химки". После 6-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 6 набранных очков. Завтра, 31-го августа, подмосковный клуб примет на своем поле московский ЦСКА в 7-м туре чемпионата России.
Агент защитника "Балтики" Луны подтвердил переход своего клиента в "Химки"
В агентстве AFV, которое представляет интересы защитника "Балтики" Диего Луны, высказались о возможном переходе игрока в "Химки".
Фото: ФК "Балтика"