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Слишкович: сейчас люди хотят показать Соболева человеком, который думает только о себе - это некорректно

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Экс-наставник "Спартака" Владимир Слишкович вступился за нападающего Александра Соболева, который перешел в "Зенит".
Фото: "Матч ТВ"
Честно, не знаю, кому интересно показывать Александра Соболева, как человека и игрока, который создаёт проблемы и оставляет команду По отношению к Саше, это неправильно. Тем более в момент, когда он уже подписал контракт с "Зенитом". У нас всегда были честные и профессиональные отношения. Никогда не имел с ним проблем. Сейчас люди хотят показать Сашу таким человеком, который думает только о себе - это некорректно", - заявил Слишкович.

Нападающий Александр Соболев перебрался из московского "Спартака" в "Зенит" в летнее трансферное окно. О заключении сделки было объявлено на официальном сайте сине-бело-голубых 30-го августа. По данным СМИ, "Зенит" заплатил красно-белым за переход Соболева 10 миллионов евро, а с самим игроком был заключен контракт до лета 2027-го года.

На старте сезона Александр Соболев принял участие лишь в одном матче за "Спартак". После игры 1-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:2) Соболев был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. На его счету 67 минут на поле в текущем сезоне.

Источник: Metaratings

Владимир Слишкович Спартак Александр Соболев Зенит Российские трансферы
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