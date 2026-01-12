В окружении испанского специалиста призывают не торопиться с выводами и дождаться позиции самого клуба. По словам Дмитрия Селюка, работающего с Артигой, разговоры о назначении тренера в "Рубин" на данный момент не подкреплены конкретными решениями.
- Давайте подождем 3-4 дня и потом уже будем обсуждать. Пока "Рубин" ничего не объявлял, это все просто разговоры. Вообще, помимо "Рубина" есть и другие варианты продолжения карьеры Артиги, - передаёт слова агента "Спорт день за днём".
Ранее стало известно, что Артига завершил работу в ангольском клубе "Петру Атлетику". Российским болельщикам испанец знаком по работе в "Родине" и "Химках".
"Рубин" имеет в активе 23 балла и идёт седьмым в чемпионате России.
Агент - о назначении Артиги в "Рубин": пока это всё просто разговоры
Информация о возможном появлении Франка Артиги в Казани пока не получила официального подтверждения.
Фото: ФК "Химки"