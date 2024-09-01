- После моего приезда в Россию прошло совсем мало времени. Но, как я понял, чемпионат здесь достаточно конкурентоспособный и непростой. РПЛ - хороший турнир. В чемпионате Аргентины чуть меньше непосредственно игры в футбол. Больше стыков и остановок. Защитники максимально осложняют тебе жизнь, поэтому проявить себя в атаке тяжелее. Здесь у тебя больше возможностей отличиться. Игра чуть более открытая. По крайней мере, в Нижнем Новгороде "Зенит" выглядел в атаке очень хорошо, - передаёт слова Гонду "Чемпионат".
23-летний аргентинский нападающий Лусиано Гонду в августе 2024 года перешёл из "Аргентинос Хуниорс" в петербургский "Зенит", сумма трансферной компенсации составила 12 миллионов евро.
В своём дебютном матче за сине-бело-голубых против "Пари Нижнего Новгорода" на выезде в рамках 7 тура Российской премьер-лиги (3:0) футболист оформил дубль, забив первый и второй голы "Зенита" - на 30-й минуте с передачи бразильца Вендела и на 56-й минуте с передачи бразильца Дугласа Сантоса. По итогам встречи Лусиано Гонду был признан её лучшим игроком.
Гонду - после дубля за "Зенит" в матче с "Пари НН": в РПЛ игра более открытая, чем в чемпионате Аргентины
Новичок "Зенита" нападающий Лусиано Гонду высказался о Российской премьер-лиге после дебютного матча с "Пари НН" в 7 туре чемпионата России (3:0).
Фото: ФК "Зенит"