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Гендиректор "Пари НН" ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера Саши Илича

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на вопрос о возможных перестановках на посту главного тренера нижегородцев.
Фото: ФК "Пари НН"
- Пока вопрос тренерской перестановки не в повестке вообще. Не проговаривается и не рассматривается. Клуб, конечно, активно работает в плане организации определенных процессов. Мы анализируем всё, что вокруг нас происходит. Смотрим. Но это никак не связано с главным тренером. Потому не рассматривается вопрос его отставки, рокировки и так далее, - передаёт слова Мелик-Гусейнова Matchtv.ru.

46-летний сербский специалист Саша Илич возглавил "Пари Нижний Новгород" в начале мая 2024 года. В сезоне-2023/2024 под его руководством волжане провели 8 матчей во всех турнирах, одержав в них 1 победу, и остались в Российской премьер-лиге благодаря победе в стыковых матчах с тульским "Арсеналом" (1:2 дома, 2:0 на выезде).

В текущем сезоне "Пари НН" набрал 6 очков в 7 матчах и находится в турнирной таблице РПЛ на десятом месте.

Нижний Новгород Саша Илич Давид Мелик-Гусейнов
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