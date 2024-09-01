В "Ахмате" объявили об уходе Магомеда Адиева 1 сентября, тренер и клуб расторгли соглашение по обоюдному согласию. Напомним, Адиева пригласили в команду в апреле 2024 года. на финише прошлого розыгрыша чемпионата грозненцы под его руководством выдали серию из пяти побед подряд, что обеспечило клубу сохранение прописки в РПЛ.
В текущем сезоне "Ахмат" после семи туров набрал 5 очков и располагается на предпоследнем 15-м месте в таблице. По информации СМИ, новым главным тренером грозненского клуба могут стать Андрей Талалаев или Сергей Ташуев, оба специалиста ранее уже работали в Грозном.
Магомед Адиев может продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Казахстана, по данным прессы, российский наставник возглавит клуб "Актобе", идущий сейчас на втором месте в казахстанской Суперлиге.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": одной из причин ухода Адиева из "Ахмата" стали напряженные отношения с руководством
Одной из причин ухода Магомеда Адиева из грозненского "Ахмата" стали напряженные отношения с руководством клуба, сообщил источник.
Фото: "Чемпионат"