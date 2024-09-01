По информации источника, там специалист планирует провести несколько рабочих встреч. Ранее в СМИ писали, что Адиев может продолжить свою тренерскую карьеру в "Актобе", который сейчас идет на втором месте в чемпионате Казахстана. Недавно казахстанскую команду покинул главным тренер Дмитрий Парфенов.
Руководство "Ахмата" 1 сентября объявило о расставании с Магомедом Адиевым, контракт был расторгнут по обоюдному согласию тренера и клуба. Грозненский клуб после семи туров занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 5 очков и не одержала ни одной победы. В последней игре чемпионата грозненцы сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" (0:0).
Источник: Metaratings
Источник: бывший тренер "Ахмата" Магомед Адиев вылетит в Казахстан
Российский тренер Магомед Адиев после своего ухода из грозненского "Ахмата" отправится в Казахстан.
Фото: ФК "Ахмат"