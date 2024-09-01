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Экс-президент "Локомотива" Белоус: очень жаль, если Миранчук не найдёт клуб, потому что игрок неплохой

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Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус высказался о будущем бывшего полузащитнике "железнодорожников" Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
"В "Локомотиве" идёт оптимизация бюджета. А тот контракт, который предложили Миранчуку, по мнению самого футболиста и его агента, якобы крайне неуважителен для игрока. Поэтому был разыгран манёвр с тем, что Антона ходят видеть в Турции, но, как выясняется сейчас, никто его там видеть не хотел. Будет очень жаль, если он в ближайшее время не найдёт клуб, потому что игрок неплохой", - сказал Белоус.

В конце прошлого сезона Антон Миранчук не стал подписывать контракт с "Локомотивом", в котором он провел всю свою карьеру. В 2013 году состоялся дебют за основную команду, всего за красно-зеленых игрок провел 217 матчей и отметился 51 забитым мячом. В составе московского клуба Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок России и один раз становился обладателем Суперкубка.

По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро. В настоящее время Антон находится на рынке свободных агентов. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов в интервью СМИ ответил на вопрос о возможном возвращении Миранчука в стан "железнодорожников".

Источник: Metaratings

Локомотив Юрий Белоус Антон Миранчук
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