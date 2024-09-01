По информации источника, турецкий клуб хочет за своего крайнего нападающего не менее 10 миллионов евро.
Ундер перешел в "Фенербахче" в августе 2023 года, до этого турецкий вингер выступал за "Рому" и "Марсель". Всего за турецкую команду 27-летний игрок провел 34 матча во всех турнирах, отметился девятью забитыми мячами и тремя ассистами.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 14 миллионов евро, действующие трудовое соглашение рассчитано до июня 2027 года.
Источник: турецкая газета Takvim
СМИ: "Спартак" предложил 8 млн евро за вингера "Фенербахче" Ундера
Московский "Спартак" сделал предложение в размере 8 миллионов евро за трансфер вингера "Фенербахче" Дженгиза Ундера.
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