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Олег Терехин: "Динамо" не может удержать победный счёт. Это, видимо, их болезнь

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Бывший форвард "Динамо" Олег Терёхин прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче с "Оренбургом" в седьмом туре РПЛ (2:2).
Фото: "Чемпионат"
- Весёлый матч получился, хорошая игра. А в концовке вообще туда-сюда атаки были, тут и там моменты возникали.

- Почему "Динамо" всё-таки не удалось удержать победный счёт?

- Это, видимо, болезнь динамовская: они не могут удержать победный счёт. Они бегут вперёд и пропускают на последних минутах мячи. Ну, это футбол, бывает. Но, конечно, жаль. Но в Оренбурге топовым командам всегда тяжело. Другие-то команды закрываются. Но в целом счёт, наверное, по игре: Лунёв и Москвичев немало выручали свои команды, - сказал Терехин.

В активе команды Марцела Лички на данный момент 13 набранных баллов, клуб идет на 5-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре "Динамо" на своем поле примет "Ахмат", встреча пройдёт 15 сентября и начнется в 14:15 мск.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Олег Терехин Оренбург Динамо Футбольные материалы
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