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Карпин - о победе над "Факелом": после пропущенного гола быстро забили и не успели даже напрячься

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги после разгромной победы над "Факелом" в матче 7-го тура чемпионата России (4:1).
Фото: ФК "Ростов"
"Не было тревоги, когда стал счет 2:1? Не успели даже появиться. Непонятный пенальти. Для меня точно — VAR смотрит, не смотрит. Быстро забили и не успели даже напрячься", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Встреча в рамках 7-го тура РПЛ между "Ростовом" и воронежским "Факелом" состоялась сегодня, 1 сентября. Игра прошла в Ростове?на?Дону и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1. Напомним, на 68-й минуте при счете 2:0 гости отыграли один мяч, однако спустя всего четыре минуты вновь пропустили.

Таким образом команда Валерия Карпина одержала третью победу в текущем сезоне чемпионата России. Ростовчане набрали 11 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице.

Валерий Карпин Ростов Факел
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