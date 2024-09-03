Напомним, встреча прошла 1 сентября в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Отметим, что с середины второго тайма команда Деяна Станковича играла в меньшинстве.
По информации источника, казанский клуб попросил ЭСК дать оценку решению главного судьи встречи Сергея Карасева не назначать пенальти в эпизоде с падением Александра Зотова на краю штрафной площади красно-белых после борьбы с полузащитником "Спартака" Хесусом Мединой. Карасев не изменил своего решения после видеоповтора и не стал назначать пенальти.
"Рубин" в семи турах набрал 10 очков и располагается на восьмой строчке в таблице РПЛ. У "Спартака" 14 баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
"Рубин" обратился в ЭСК РФС после матча со "Спартаком"
Фото: РИА Новости