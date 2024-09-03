- Гамиду не надо было долго вписываться. Он вписался уже через пару минут после того, как попал в команду. В этом вопроса нет. Вопрос есть в уровне готовности. Уровень его готовности невысок. Речь о физической форме? Не только о ней. С точки зрения ментальности он готов. А к специальной подготовке, которая включает в себя физическую, тактическую и техническую составляющие, у нас есть вопросы, - передаёт слова Гаджиева Metaratings.ru.
24-летний нападающий Гамид Агаларов перешёл в махачкалинское "Динамо" из грозненского "Ахмата" 21 августа 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 500 тысяч евро. За новую команду Агаларов сыграл 2 матча в Российской премьер-лиге и 1 матч в Кубке России, отметившись забитым мячом в ворота московского "Спартака" в кубковой встрече.
Всего на счету Агаларова в текущем сезоне 7 матчей во всех турнирах в составе двух клубов и 2 забитых гола, оба - в Кубке России.
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев: уровень готовности Агаларова невысок
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался об игре нападающего своей команды Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала