"Конечно, форвард им нужен. Хорошо, где-то Дивеев забьет, где-то — Обляков. Но в основном этим должен заниматься нападающий. Пока глубины состава у ЦСКА хватает только на то, чтобы бороться за тройку", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно московский ЦСКА покинул Антон Заболотный, присоединившийся на правах свободного агента к подмосковным "Химкам". Также "армейцы" продали форварда Федора Чалова в греческий ПАОК за 3 миллиона евро.
После 7-ми сыгранных туров команда Марко Николича располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков. В следующем туре "армейцы" примут на своем поле петербургский "Зенит", который на данный момент лидирует в РПЛ.
Радимов: ЦСКА нужен еще один форвард, пока команде хватает глубины состава лишь для борьбы за тройку
Фото: ПФК ЦСКА