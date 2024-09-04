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Радимов: ЦСКА нужен еще один форвард, пока команде хватает глубины состава лишь для борьбы за тройку

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов считает, что московскому ЦСКА необходимо укрепить состав.
Фото: ПФК ЦСКА
"Конечно, форвард им нужен. Хорошо, где-то Дивеев забьет, где-то — Обляков. Но в основном этим должен заниматься нападающий. Пока глубины состава у ЦСКА хватает только на то, чтобы бороться за тройку", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

В летнее трансферное окно московский ЦСКА покинул Антон Заболотный, присоединившийся на правах свободного агента к подмосковным "Химкам". Также "армейцы" продали форварда Федора Чалова в греческий ПАОК за 3 миллиона евро.

После 7-ми сыгранных туров команда Марко Николича располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков. В следующем туре "армейцы" примут на своем поле петербургский "Зенит", который на данный момент лидирует в РПЛ.

Владислав Радимов ЦСКА Тамерлан Мусаев
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