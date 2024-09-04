"Что повлияло на переход в "Ростов"? Да я сам не знаю. Просто так получилось. Сыграл ли Кафанов роль в переходе, у него спросить надо", - цитирует Одоевского "РБ Спорт".
Голкипер Даниил Одоевский перешел в "Ростов" из петербургского "Зенита" этим летом на правах аренды. Вратарь провел за южан во всех турнирах 4 матча, пропустил 5 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в одной встрече. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 500 тысяч евро.
После 7-ми сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 11-ю набранными очками.
Голкипер Даниил Одоевский рассказал о своем переходе в "Ростов"
Фото: "Чемпионат"