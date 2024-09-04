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Балахнин ответил, сможет ли "Ростов" финишировать в топ-5 РПЛ

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Сергей Балахнин, экс-тренер "Ростова", выразил мнение, что донская команда не сможет финишировать выше пятой строчки по итогам сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
- Седьмое место - нормальное для "Ростова". Впереди находятся команды посильнее. Прыгнуть выше головы и попасть в топ-5 у "Ростова" не получится, - передает слова Балахнина "Чемпионат".

В матче седьмого тура чемпионата России подопечные Валерия Карпина при своих болельщиках разгромили "Факел" со счетом 4:1. "Ростов" имеет в своем активе 11 очков и идет на 7-й строчке в таблице чемпионата. В следующем туре дончане в гостях сыграют с "Краснодаром", матч пройдет после международный паузы 14 сентября, старт - в 19:00 мск.

Сергей Балахнин Ростов
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