- Седьмое место - нормальное для "Ростова". Впереди находятся команды посильнее. Прыгнуть выше головы и попасть в топ-5 у "Ростова" не получится, - передает слова Балахнина "Чемпионат".
В матче седьмого тура чемпионата России подопечные Валерия Карпина при своих болельщиках разгромили "Факел" со счетом 4:1. "Ростов" имеет в своем активе 11 очков и идет на 7-й строчке в таблице чемпионата. В следующем туре дончане в гостях сыграют с "Краснодаром", матч пройдет после международный паузы 14 сентября, старт - в 19:00 мск.
Балахнин ответил, сможет ли "Ростов" финишировать в топ-5 РПЛ
Сергей Балахнин, экс-тренер "Ростова", выразил мнение, что донская команда не сможет финишировать выше пятой строчки по итогам сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"