На текущей неделе грозненский клуб сообщил о возвращении Ташуева на пост наставника команды. Ранее клуб расстался с Магомедом Адиевым, который возглавлял грозненцев с весны этого года.
- Кандидатура Ташуева напрашивалась. Он знаком с ними, он их хорошо знает, обычаи, команду. В прошлый раз поторопились его убрать. Думаю, что абсолютно нормальная история, - цитирует экс-игрока "Зенита" и сборной России "РБ-Спорт".
В нынешнем сезоне чемпионата России "Ахмат" в семи туров набрал 5 баллов и занимает предпоследнюю строчку в таблице. Свой первый матч после возвращения Ташуева "Ахмат" проведет 15 сентября, соперником команды станет столичное "Динамо", начало встречи запланировано на 14:15 мск.
Радимов отреагировал на возвращение Ташуева в "Ахмат"
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов высказался о возвращении Сергея Ташуева в "Ахмат".
Фото: ФК "Ахмат"