- В Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть, - с тренером, которому хочется верить! Именно это я почувствовал чуть раньше, в момент нашего короткого с Деяном общения перед матчем с "Крыльями Советов". Он настоящий мужик! - цитирует Романцева "СЭ".
Сербский специалист Деян Станкович возглавил "Спартак" в июне. В новом сезоне российского чемпионата красно-белые под его руководством провели семь матчей и идут на четвертой строчке в таблице, набрав 14 очков. Следующим соперником "Спартака" в РПЛ станет махачкалинское "Динамо, игра пройдет 15 сентября.
Романцев - об игре "Спартака": в Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть
Олег Романцев, в прошлом наставник красно-белых, оценил игру команды в нынешнем сезоне под руководством Деяна Станковича.
Фото: "Матч ТВ"