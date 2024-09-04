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Романцев - об игре "Спартака": в Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть

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Олег Романцев, в прошлом наставник красно-белых, оценил игру команды в нынешнем сезоне под руководством Деяна Станковича.
Фото: "Матч ТВ"
- В Питере мы увидели команду, за которую хочется болеть, - с тренером, которому хочется верить! Именно это я почувствовал чуть раньше, в момент нашего короткого с Деяном общения перед матчем с "Крыльями Советов". Он настоящий мужик! - цитирует Романцева "СЭ".

Сербский специалист Деян Станкович возглавил "Спартак" в июне. В новом сезоне российского чемпионата красно-белые под его руководством провели семь матчей и идут на четвертой строчке в таблице, набрав 14 очков. Следующим соперником "Спартака" в РПЛ станет махачкалинское "Динамо, игра пройдет 15 сентября.

Олег Романцев Деян Станкович Спартак
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